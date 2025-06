dove vuole arrivare trump col doppio gioco sulla guerra tra israele e iran

Strategico e ambiguo, il doppio gioco di Trump sulla guerra tra Israele e Iran solleva interrogativi sulle sue reali intenzioni. Da un lato cerca di mantenere un'immagine di equilibrio, dall'altro sembra orientato a influenzare gli eventi a proprio vantaggio. Ma qual è il vero obiettivo di questa strategia? Per capire fino in fondo le sue mosse e le implicazioni geopolitiche, bisogna analizzare il suo gioco a tutto campo.

La posizione di Donald Trump sulla guerra scoppiata tra Israele e Iran è quantomeno ondivaga, tanto per cambiare. Appena una settimana fa il presidente americano voleva – almeno a parole – persuadere Benjamin Netanyahu a non attaccare le infrastrutture nucleari della Repubblica islamica. Poi, informato in anticipo da Tel Aviv, ha dato semaforo verde ai raid dell’ Idf, le forze armate israeliane. In seguito è passato a non escludere un coinvolgimento diretto nel conflitto, praticamente certo nel caso di raid di Teheran su basi militari e obiettivi Usa in Medio Oriente. Allo stesso tempo Trump ha esortato i due Paesi a trovare un accordo, dicendosi certo che la pace arriverĂ . 🔗 Leggi su Lettera43.it