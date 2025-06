Dove vedere in tv Sinner-Hanfmann ATP Halle 2025 | orario programma partite precedenti streaming

Se sei un appassionato di tennis e vuoi scoprire dove vedere in tv il match tra Jannik Sinner e Yannick Hanfmann all'ATP Halle 2025, sei nel posto giusto. Ti guideremo attraverso orari, programmi, partite precedenti e streaming per non perdere nemmeno un istante di questa emozionante sfida sull’erba. Preparati a vivere tutte le emozioni del torneo: ecco tutto ciò che devi sapere per seguirlo in modo facile e coinvolgente.

Dopo aver rotto il ghiaccio insieme all’amico Lorenzo Sonego nel torneo di doppio (perdendo al super tie-break per 10-3 con MichelsenKhachanov), Jannik Sinner è pronto a cominciare anche in singolare la sua stagione sull’erba affrontando martedì 17 giugno il qualificato tedesco Yannick Hanfmann nel primo turno dell’ ATP 500 di Halle 2025. Il numero uno al mondo si appresta a scendere in campo nove giorni dopo la beffarda sconfitta al quinto set (con tre match point evaporati) contro Carlos Alcaraz nella finale del Roland Garros per prendere confidenza con i campi in erba ed effettuare una buona preparazione in vista di Wimbledon. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Sinner-Hanfmann, ATP Halle 2025: orario, programma partite precedenti, streaming

In questa notizia si parla di: sinner - hanfmann - halle - vedere

Fritz trionfa a Stoccarda: piega Zverev e torna 4° al mondo. Sinner ad Halle debutta con Hanfmann - Fritz conquista Stoccarda, superando Zverev e risalendo al 41° posto nel ranking mondiale, mentre Sinner debutta a Halle con una vittoria in finale sull’erba, battendo Hanfmann 6-3, 7-6.

Sinner-Hanfmann all'Atp Halle, dove vedere in tv e streaming | Sky Sport Vai su X

Sinner-Hanfmann: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il torneo di Halle in tempo reale Vai su Facebook

Sinner-Hanfmann all'Atp Halle, dove vedere in tv e streaming; Jannik Sinner all'ATP 500 di Halle 2025: quando gioca, programma e orario delle partite · Tennis; ATP 500 di Halle: Sinner e Sonego fuori contro Khachanov e Michelsen, Tsitsipas elimina Darderi.

Sinner-Hanfmann: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il torneo di Halle in tempo reale - Archiviata la stagione sul rosso arriva quella corta ma entusiasmante sull'erba dove Jannik Sinner è pronto ad iniziare la missione per Wimbledon. Secondo tuttosport.com

Sinner-Hanfmann all'Atp Halle, dove vedere in tv e streaming - Il match tra Jannik Sinner e Yannick Hanfmann, valido per il 1° turno di Halle, è in programma martedì 17 giugno , con orario da definire. Lo riporta sport.sky.it