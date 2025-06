Dove vedere in tv Marcell Jacobs a Turku | orario programma avversari streaming

Se sei un appassionato di atletica e non vuoi perdere l’occasione di vedere Marcell Jacobs a Turku, ecco tutto quello che devi sapere: orari, programmi, avversari e streaming. La giornata di vigilia dei Paavo Nurmi Games 2025 promette emozioni e spettacolo, con il campione olimpico pronto al debutto ufficiale sui 100 metri. Scopri come seguirlo in diretta e non lasciarti sfuggire questa entusiasmante tappa del Continental Tour!

Giornata di vigilia a Turku in vista dei Paavo Nurmi Games 2025, meeting finlandese valevole come ottava tappa stagionale di livello gold del Continental Tour di atletica leggera. Uno dei nomi più attesi tra i partecipanti è sicuramente Marcell Jacobs, che ha scelto questa kermesse nordica per effettuare il suo debutto ufficiale all’aperto sui 100. Grande attesa dunque per rivedere in azione il Campione Olimpico di Tokyo 2021 dopo l’infortunio che lo aveva costretto a saltare le World Relays in Cina, rimandando la data della sua prima gara outdoor nel lungo percorso di avvicinamento verso i Mondiali di settembre in Giappone. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Marcell Jacobs a Turku: orario, programma, avversari, streaming

