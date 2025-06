Dove vedere in tv Italia-Spagna Europei U21 2025 | orario programma streaming

Non perdere l’appuntamento con uno dei match più attesi degli Europei Under 21 2025: Italia contro Spagna. Scopri dove vedere in diretta tv, streaming e gli orari del programma, per vivere ogni emozione di questa sfida cruciale che deciderà il primo posto del gruppo A. Preparati a tifare i giovani talenti e a seguire ogni momento di questa battaglia sportiva decisiva.

Domani, martedì 17 giugno, andrà in scena lo scontro diretto per il primo posto nel gruppo A tra Italia e Spagna ai Campionati Europei Under 21 di calcio maschile 2025. Gli Azzurrini scenderanno nuovamente in campo a Trnava (come nelle partite con Romania e Slovacchia) per il terzo e ultimo impegno della fase a gironi, che stabilirà la classifica finale del raggruppamento verso i quarti di finale. Italia e Spagna condividono la vetta della graduatoria a punteggio pieno, ma gli iberici hanno a disposizione due risultati su tre (grazie ad un maggior numero di gol segnati a parità di differenza reti e scontri diretti in caso di pareggio) per superare il turno da primi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Spagna, Europei U21 2025: orario, programma, streaming

L’Italia batte la Slovacchia 1-0 e vola ai quarti di finale degli Europei Under 21. Ora sarà decisiva la partita contro la Spagna per definire il primo posto e la prossima avversaria Vai su Facebook

Il Calcio in TV oggi 11 giugno 2025 18.00 Slovacchia-Spagna (Europei Under 21) - http://UEFA.TV 21.00 Italia-Romania (Europei Under 21) - RAI 2 21.00 Portogallo-Francia (Europei Under 21) - http://UEFA.TV La lista su http://storiainter.com Vai su X

