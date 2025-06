Dove vedere in tv Errani Paolini-Kostyuk Lys WTA Berlino 2025 | orario programma partite precedenti streaming

Se vuoi seguire da vicino le emozioni del torneo WTA di Berlino 2025 e scoprire dove vedere in TV errani, paolini, kostyuk e lys, sei nel posto giusto! Ti guideremo tra orari, programmi, partite precedenti e streaming, per non perderti neanche un match. Continua a leggere e preparati a vivere l’intensità di questa prestigiosa competizione, poiché ogni punto può fare la differenza nel percorso verso il successo.

In poco più di una settimana, Sara Errani passa dalla terra rossa del Roland Garros all’erba di Berlino con in mezzo la parentesi legata alla wild card per disputare al Foro Italico l’Italy Major Premier Padel. Un tour de force piuttosto impegnativo per la romagnola, reduce da uno Slam parigino trionfale (in trionfo sia nel doppio femminile che nel misto), che a questo punto mette nel mirino Wimbledon come prossimo grande obiettivo. Martedì 17 giugno torneranno in azione le Campionesse Olimpiche in carica Jasmine Paolini ed Errani per il primo turno del WTA 500 nella capitale tedesca contro la coppia formata dall’ucraina Marta Kostyuk e dalla padrona di casa Eva Lys. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Errani/Paolini-Kostyuk/Lys, WTA Berlino 2025: orario, programma partite precedenti, streaming

