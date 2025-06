Dove vedere in tv Bolelli Vavassori-Melo Zverev ATP Halle 2025 | orario programma streaming

Scopri dove seguire in diretta TV e streaming il match tra Bolelli, Vavassori, Melo e Zverev all'ATP Halle 2025! Simone Bolelli e Andrea Vavassori, desiderosi di riscatto dopo una stagione sulla terra battuta, si preparano a sfidare i forti avversari sul campo in questa entusiasmante tappa sull’erba. Non perdere l’occasione di tifare gli italiani e scoprire orari, programmi e streaming per non perderti questa emozionante sfida.

Simone Bolelli e Andrea Vavassori vogliono mettersi alle spalle una stagione su terra battuta abbastanza negativa (con un solo acuto ad Amburgo) e si proiettano verso lo swing su erba affrontando il tandem formato dal brasiliano Marcelo Melo e dal tedesco Alexander Zverev al primo turno del main draw di doppio dell’ATP 500 di Halle 2025. La coppia azzurra occupa virtualmente il sesto posto nella Race e va dunque a caccia di punti pesanti per inseguire l’obiettivo della qualificazione alle Finals di Torino. BolelliVavassori si presentano sui prati di Halle da detentori del titolo, ma replicare il risultato di un anno fa sarà molto difficile dovendo peraltro sfidare al debutto un binomio potenzialmente insidioso. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Melo/Zverev, ATP Halle 2025: orario, programma, streaming

