Dove vedere in tv Arnaldi-Rune ATP Queen’s 2025 | orario programma streaming

Se sei appassionato di tennis e non vuoi perderti l'emozionante sfida tra Matteo Arnaldi e Holger Rune al Queen’s 2025, questa è la guida che fa per te. Scopri dove vedere in TV, gli orari, il programma e le opzioni di streaming per seguire ogni colpo di questa partita cruciale. Preparati a vivere l’evento in prima fila, perché ogni punto conta nella corsa verso Wimbledon.

Oggi, lunedì 16 giugno, Matteo Arnaldi affronterà il danese Holger Rune nel primo turno del prestigioso torneo del Queen’s. La preparazione per Wimbledon prosegue e sui prati di Londra il ligure cercherà di superare un difficile ostacolo per proseguire nell’avventura e acquisire maggiori sicurezze su questa superficie così particolare. Una stagione tra alti e bassi per Arnaldi, non in grado finora di trovare il giusto equilibrio col proprio tennis. Un modo di giocare molto rischioso, in cui ogni soluzione non è stata eseguita col giusto margine. Per questo, nel percorso dell’azzurro, c’è stata un’alternanza di partite pregevoli e di altre tatticamente molto caotiche. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Arnaldi-Rune, ATP Queen’s 2025: orario, programma, streaming

