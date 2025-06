Douglas Luiz subito via dalla Juve? Il brasiliano è sulla lista dei possibili partenti | può finanziare quel colpo in entrata! Gli ultimi aggiornamenti

Il mercato della Juventus si infiamma, con Douglas Luiz in bilico tra permanenza e cessione. Il brasiliano, attualmente tra i possibili partenti, potrebbe rappresentare la chiave per finanziare un importante colpo in entrata. La strategia bianconera prevede di ottenere circa 100 milioni di euro dalle cessioni, e Douglas Luiz è al centro di questa operazione. Ma quali saranno le prossime mosse? Restate sintonizzati, perché il futuro del centrocampista può cambiare tutto.

Douglas Luiz subito? Può finanziare quel colpo in entrata per il calciomercato Juve. NovitĂ sul futuro del centrocampista brasiliano. Il Corriere dello Sport ha fornito un importante aggiornamenti di mercato Juventus anche per quanto riguarda il fronte uscite. Il piano del club bianconero sarebbe quello di ricavare circa 100 milioni di euro dalle cessioni di otto bianconeri: nella lista dei partenti ci sono Douglas Luiz, Vlahovic, Kelly, Rugani, Kostic, Perin, Mbangula e Milik. Anche il centrocampista brasiliano, dunque, potrebbe lasciare subito Torino per finanziare il super colpo Gyokeres. . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Douglas Luiz subito via dalla Juve? Il brasiliano è sulla lista dei possibili partenti: può finanziare quel colpo in entrata! Gli ultimi aggiornamenti

Douglas Luiz Juve: il brasiliano è tornato a Torino e si mette subito a disposizione di Tudor! Arriva l’annuncio sul suo programma d’allenamento nella mattinata odierna - Douglas Luiz è tornato a Torino e si è subito messo a disposizione di Tudor, pronto a dare il massimo per la Juventus! Nella giornata di allenamento, il brasiliano ha dimostrato impegno e determinazione, elementi chiave in vista del Mondiale per Club.

Douglas Luiz Juventus, da Torino assicurano: feeling mai sbocciato con Tudor, il brasiliano può partire subito! Il retroscena - Douglas Luiz Juventus, da Torino assicurano: feeling mai sbocciato con Tudor in questi mesi, il centrocampista potrebbe partire subito! juventusnews24.com scrive

Juventus, gaffe di Douglas Luiz: posta foto con Thuram, ma tagga l’attaccante dell’Inter - Douglas Luiz, invece di taggare il profilo del compagno di squadra Khephren, ha cliccato sull'account del fratello Marcus Thuram ... Lo riporta msn.com