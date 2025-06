Doppio ko per la Salernitana | 21 giocatori intossicati dopo la sconfitta con la Samp Partita di ritorno verso il rinvio

Una giornata nera per la Salernitana: dopo la cocente sconfitta contro la Samp, 21 membri dello staff e giocatori sono finiti in ospedale per un’intossicazione alimentare causata dal riso consumato prima della partita di ritorno. L’episodio ha scosso il mondo del calcio e ha portato alla richiesta di rinvio del match. La società campana ha immediatamente preso provvedimenti, ma cosa si nasconde dietro questa vicenda inquietante?

Galeotto fu il riso: 21 tra giocatori e staff della Salernitana sono finiti in ospedale a causa di un’intossicazione alimentare dopo la partita di andata dei playout di serie B persa 2-0 in casa dei blucerchiati. La società granata ha chiesto alla Lega di rinviare la partita di ritorno fissata per venerdì 20 giugno. La Salernitana e il riso mangiato prima del ritorno a casa. La società campana in una nota “comunica di aver annullato l’allenamento odierno a causa di una grave intossicazione alimentare che ha colpito ventuno componenti del gruppo squadra, tra calciatori e staff, culminata in una serie di malori avvertiti nel corso del viaggio di rientro da Genova dopo la partita di andata playout disputata ieri contro la Sampdoria”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Doppio ko per la Salernitana: 21 giocatori intossicati dopo la sconfitta con la Samp. Partita di ritorno verso il rinvio

