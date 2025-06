Doppio investimento al viale vittime due minorenni di 8 e 13 anni Il più grande in codice rosso a Torrette

Un tragico episodio ha scosso Ancona: nel tardo pomeriggio, lungo il viale della Vittoria, due minorenni di 13 e 8 anni sono stati investiti da uno scooter, con il più grande in condizioni critiche. Un incidente che mette in evidenza l’urgenza di rafforzare le misure di sicurezza stradale per proteggere i più vulnerabili. La comunità si stringe intorno alle famiglie coinvolte, auspicando che episodi così drammatici non si ripetano.

ANCONA – Doppio investimento nel tardo pomeriggio lungo il viale della Vittoria. A farne le spese due minorenni di 13 e 8 anni centrati da uno scooter diretto verso il Passetto, con il primo portato in codice rosso a Torrette. L’episodio è avvenuto all’altezza dello Stadio Bar. Stando a una prima. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Doppio investimento al viale, vittime due minorenni di 8 e 13 anni. Il più grande in codice rosso a Torrette

È stata una app collegata alla centralina della minicar Aixam ad avvisare due genitori baresi che la figlia sedicenne aveva avuto un incidente stradale su viale Tatarella, nel quartiere Poggiofranco. Era da poco passata la mezzanotte e Sofia Lorusso— student Vai su Facebook

Doppio investimento nel Maceratese: 90enne travolto a Recanati (la donna al volante non si è fermata), stessa sorte per un anziano a Morrovalle - Il primo a Recanati dove, per cause in corso di accertamento, un'auto ha investito un 90enne e dopo l'incidente non si è fermata. Segnala msn.com

