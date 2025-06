Doppio bronzo azzurro nella spada femminile Santuccio e Kowalczyk battute alla stoccata supplementare

L'Italia conquista due medaglie di bronzo emozionanti nella spada femminile, ma il sogno d'oro si spegne all’ultima stoccata. Sara Maria Kowalczyk e Alberta Santuccio hanno lottato con cuore e determinazione, regalando emozioni indescrivibili al pubblico. Un finale mozzafiato che dimostra quanto lo sport possa essere imprevedibile e affascinante. Ora, il nostro orgoglio azzurro guarda avanti, pronto a scrivere nuove pagine di successo.

Sfuma all'ultima stoccata il sogno d'oro dell'Italia nella prova individuale di spada femminile. Sara Maria Kowalczyk ed Alberta Santuccio sono entrambe di bronzo, dopo due dolorosissime sconfitte in semifinale nel minuto supplementare. La campana è stata sconfitta per 14-13 dalla russa Aizanat Murzataeva dopo che si era trovata sul +2 a pochi secondi dal termine; mentre la siciliana è stata battuta per 9-8 dall'estone Katrina Lehis dopo un assalto tiratissimo e quasi sempre in parità. Anche la finale si è conclusa alla stoccata supplementare e a vincere l'oro è stata a sorpresa Aizanat Murzataeva, che ha sconfitto Lehis con il punteggio di 9-8 dopo un assalto tiratissimo.

