Doppia frana nel weekend | paura in paese

Un weekend drammatico nel bellunese, con due frane che hanno seminato paura e preoccupazione tra i residenti di San Vito di Cadore. La prima, sabato pomeriggio, ha causato una notevole emergenza, seguita da un'altra inaspettata domenica, aggravando la situazione e lasciando il paese sotto shock. La natura ha mostrato il suo lato più imprevedibile, richiamando l'attenzione su quanto sia fondamentale monitorare e prevenire tali eventi.

Prima l'importante frana di sabato 14 giugno, poi quella avvenuta ieri, domenica 15: un weekend davvero da dimenticare dalle parti di San Vito di Cadore nel bellunese, non lontano dal confine col Trentino. La frana più importante è stata quella di sabato, avvenuta intorno alle 17, con una.

