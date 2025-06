Doppia festa per la corte svedese | la principessina ha ricevuto il battesimo nel giorno del decimo anniversario di nozze dei genitori

Una doppia celebrazione carica di affetto e tradizione segna il 10° anniversario di nozze dei duchi di Västergötland, con il battesimo della tenera Principessa Ines. Tra momenti intimi e sguardi eleganti, Sofia di Svezia e Carlo Filippo condividono un giorno indimenticabile nel castello di Drottningholm, rendendo questa occasione ancora più speciale. Scopriamo insieme i dettagli di questa festa unica, tra tradizione, stile e amore familiare.

Sofia di Svezia e suo marito Carlo Filippo hanno festeggiato il battesimo della loro quartogenita, la Principessa Ines, lo stesso giorno del loro decimo anniversario di nozze. Un giorno, dunque, doppiamente speciale per la coppia. L'evento intimo, tra famiglia e amici, ha unito amore e tradizione all'interno della cappella del Castello di Drottningholm. Sofia di Svezia e i look simili a Kate e Meghan. guarda le foto L'abito giallo sole di Sofia di Svezia al battesimo della figlia Ines. Per l'occasione, la piccola Ines ha indossato un vestitino in pizzo ricamato dal sapore tradizionale, che le calzava leggermente largo.

I principi Carl Philip e Sofia di Svezia hanno approfittato del decimo anniversario di matrimonio per celebrare il battesimo della piccola Ines

