Dopo i rumors su De Meo Kering è volata in borsa

Dopo i rumors su Luca De Meo, Kering ha registrato una vera e propria impennata in borsa, con il titolo che sale del 6,66% a 184,68 euro. La possibile nomina dell’ex CEO di Renault come nuovo volto strategico del colosso del lusso ha catturato l’attenzione degli investitori, alimentando aspettative di innovazione e crescita. A dare il clamoroso spoiler sull’arrivo di De Meo, ancora avvolto nel mistero, sono le recenti speculazioni di mercato che hanno già fatto volare in alto Kering.

Nonostante circoli da poche ore, la notizia che Luca De Meo abbia lasciato la casa automobilistica Renault per Kering ha dato una forte spinta al colosso del lusso. Vola infatti in borsa il gruppo guidato dalla famiglia Pinault, che ancora non ha rilasciato dichiarazioni in merito: il titolo ha registrato un incremento del 6,66% a 184,68 euro. La possibile nomina di De Meo fa volare in borsa Kering. A dare il clamoroso spoiler sull’arrivo dell’imprenditore in Kering è stato il quotidiano francese Le Figaro. Infatti, nella serata di ieri il gruppo automobilistico Renault ha annunciato l’uscita di Luca de Meo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Dopo i rumors su De Meo Kering è volata in borsa

In questa notizia si parla di: kering - borsa - rumors - volata

Borsa: Kering (+9%) corre con l’arrivo di de Meo, scivola Renault (-7%) - L’apertura delle borse europee registra movimenti sorprendenti: Kering vola del 9% a Parigi, riscontrando un entusiasmo che contrasta con il tracollo del 7% di Renault.

Kering apre a +6% in borsa dopo i rumors sull'arrivo di Luca de Meo; Borse europee, da Moncler a Lvmh, da Ferragamo a Kering: i titoli del lusso che possono ripartire; Borse e dazi, le news di oggi. Trump apre a un accordo, Pechino: “Possibile ma basta minacce”.

Kering vola in Borsa con i rumors su De Meo - Le voci sulla nomina del nuovo ceo in arrivo dal gruppo Renault infiammano il titolo del gruppo francese del lusso che nei primi minuti di scambi ha registrato un incremento del 6,66% a 184,68 euro. Lo riporta it.fashionnetwork.com

Borsa: Kering (+9%) corre con l'arrivo di de Meo, scivola Renault (-7%) - Vola alla Borsa di Parigi il titolo Kering (+9%), mentre affondano le azioni Renault (- Da notizie.tiscali.it