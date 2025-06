Donne sulla Luna | missione possibile La serata ad Arcore con Lucia Giovannini

Arcore, 16 giugno 20205 – L’appuntamento con Lucia Giovannini è per mercoledì 18 giugno alle 20.30 alla Bergamina di via Bergamina 64. Una serata "Donne sulla luna: missione possibile” organizzata con “ Il mondo dei sogni ” che avrĂ anche uno scopo benefico. Il 10% del costo d’ingresso (33 euro) andrĂ alla Biblioteca Italiana Ciechi “Regina Margherita” di Monza. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Per informazioni: [email protected] oppure via whatsapp 351.3369523. Lucia Giovannini ha dedicato tutta la sua vita alla ricerca delle capacitĂ inespresse che ogni persona ha in sè. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Donne sulla Luna: missione possibile. La serata ad Arcore con Lucia Giovannini

La Presidente della Onlus, Stefania Bartoccetti, ripercorre con iO Donna, la storia della dell'organizzazione e del suo ultimo progetto La Luna Nuova, un servizio che offre una risposta immediata e qualificata alle donne in pericolo, garantendo accoglienza e protezione - Stefania Bartoccetti, presidente della onlus Io Donna, ripercorre la storia dell'organizzazione e il suo ultimo progetto, “La Luna Nuova”.

Ne avrete sentito parlare, forse avete anche visto il video: un utente di Youtube ha pubblicato da tempo un filmato girato durante la missione dell'Apollo 17, nel quale si vedrebbe, riflesso sul vetro del casco di uno degli astronauti, un uomo aggirarsi Luna senz

Donne sulla Luna: missione possibile. La serata ad Arcore con Lucia Giovannini; Prima donna e prima persona nera sulla Luna, la NASA ha eliminato i riferimenti dai siti: che succede; La Nasa all'epoca di Trump: riporterĂ sulla luna (soltanto) l'uomo.

Marte, missione solo per donne: le astronaute consumano meno ossigeno e resistono meglio allo stress. La storia: da reiette a predilette - Tuttavia l’ultima “leva” della Nasa ha selezionato 9 uomini e 9 donne per le missioni Artemis destinate alla Luna, con il nuovo “primo passo” che il presidente Obama ha garantito a una ... ilgazzettino.it scrive

Niente più donne e persone di colore sulla Luna - Era una promessa, che partiva fin dal nome della missione: Artemis, cioè Artemide, la sorella di Apollo. Come scrive fantascienza.com