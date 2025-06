Donne al comando di imprese | la strada è aperta ma impervia

Donne che hanno tracciato sentieri di innovazione e stile in un mondo dominato dagli uomini. Oggi queste protagoniste aprono nuove strade, dimostrando che il loro ruolo va ben oltre l'estetica, diventando leader capaci di plasmare il futuro dell'impresa e della società. La strada è ancora impervia, ma ogni passo avanti rende più brillante il cammino per le generazioni future. Perché il vero cambiamento inizia quando le donne conquistano il posto che meritatamente spetta loro.

Oggi siamo abituati a vedere donne al comando, nei consigli di amministrazione, nelle banche, in politica (una è presidente del Consiglio, tanto per dire) ma fino a non molto tempo fa erano eccezioni. E se, andando indietro, cerchiamo qualche nome, troviamo sempre gli stessi, quasi sempre legati al mondo della moda e della bellezza: Elsa Schiaparelli, Coco Chanel, Helena Rubinstein, Elizabeth Arden, le sorelle Douglas. Che nomi, certo. Donne che hanno costruito imperi, quando il mondo delle frivolezze femminili era considerato poco interessante dai maschi alfa. In Italia non abbiamo niente del genere, ma potremmo ricordare Luisa Spagnoli, di cui sopravvive il nome e la storia del brand di moda, mentre le due aziende che ha fondato (chi non conosce la Perugina?) ci sono ancora, anche se proprietà d’altri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it