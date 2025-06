Donnarumma Juventus può diventare un’occasione di mercato per i bianconeri! Lo scenario che fa sognare i tifosi Rivelazione

Donnarumma Juventus, può diventare un’occasione. Lo scenario che fa sognare i tifosi bianconeri. Gli aggiornamenti sul portiere. Tuttosport in edicola oggi ha fornito un importante aggiornamento di mercato Juventus anche sul fronte portieri. In attesa di chiarire la questione Perin, con i bianconeri già al lavoro per il suo sostituto, la dirigenza monitora anche la situazione di Gigio Donnarumma. Nei prossimi giorni è in programma un incontro cruciale con il PSG: in caso di fumata nera, anche la Juventus potrebbe fare un tentativo per il capitano della Nazionale. Il club bianconero ci proverà se Donnarumma dovesse diventare un’occasione di mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Donnarumma Juventus, può diventare un’occasione di mercato per i bianconeri! Lo scenario che fa sognare i tifosi. Rivelazione

Nuovo sponsor Juventus: quando debutterà sulle maglie dei bianconeri? Ufficiale, ecco le partite in cui vedremo già Jeep e Visit Detroit - La Juventus ha annunciato il suo nuovo sponsor per la stagione 2025/26: Jeep, che torna a featured sulle maglie dei bianconeri.

Luciano Spalletti potrebbe diventare il nuovo allenatore della Juventus. In molti si chiedono come farà con il tatuaggio del Napoli sul braccio ad allenare i bianconeri alla Continassa? Vai su Facebook

Di Marzio: “La #Juventus ci proverà per #Osimhen: il budget dei bianconeri è di 50 milioni di euro” https://napolinetwork.com/news/206277348870/di-marzio-la-juventus-fara-un-tentativo-per-victor-osimhen?et… Vai su X

Calciomercato Juventus: occasione dalla Premier per Comolli?; Vlahovic, la certezza Juve è un'occasione Milan: l'accordo si può trovare così; Pagelle Juve: Koopmeiners, occasione sfruttata. Locatelli dirige.

Juventus, il Real lo scarica: occasione a centrocampo - I galacticos hanno scaricato il centrocampista che ora può firmare con i bianconeri. Lo riporta calciomercato.it