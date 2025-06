Donna uccisa in strada spunta un testimone | Ho sentito un tonfo poi una sgommata

Una testimone ha fatto un passo avanti, portando una nuova luce sulla tragica morte di Antonia Conti a Riccione. Ricostruendo i passaggi cruciali di quella drammatica giornata, potrebbe emergere una veritĂ finora nascosta, aprendo nuove strade alle indagini e offrendo speranza di giustizia. La vicenda si arricchisce di un dettaglio inedito che potrebbe cambiare per sempre il corso della vicenda, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Riccione, 16 giugno 2025 – Potrebbe essere una svolta importante nell’inchiesta sulla tragica morte di Antonia Conti, la 55enne di Riccione travolta e uccisa mercoledì scorso in viale Galliano. Un residente della zona dove è avvenuto l’incidente avrebbe deciso di farsi avanti, riferendo agli investigatori un particolare fino ad oggi inedito: quel giorno era alla finestra e ha udito un tonfo sordo, seguito subito dopo dal rumore di una sgommata, come se un veicolo si fosse allontanato in tutta fretta. Un racconto che - se confermato - avvalorerebbe la pista dell’investimento stradale e che potrebbe rappresentare un primo, concreto elemento per risalire al mezzo coinvolto e al suo conducente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it