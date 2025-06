Donna presa a calci è grave in ospedale | denunciati 6 minori

Incubo per una donna aggredita brutalmente da un gruppo di minorenni, tra cui un dodicenne. La scena, incredibilmente scioccante, ha destato sgomento e rabbia nella comunità. Sei adolescenti, apparentemente innocenti, sono stati denunciati per un atto violento che ha lasciato la vittima in gravi condizioni. Un episodio che solleva inquietanti interrogativi sulla tutela dei giovani e sull'imprevedibilità del loro comportamento.

Sono tutti minorenni, il più piccolo ha appena 12 anni, quello più grande 16. Erano in sei, un manipolo di adolescenti dall?aria innocente che si è invece trasformato in un. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Donna presa a calci è grave in ospedale: denunciati 6 minori

