Donna pestata a sangue da alcuni ragazzini | li aveva rimproverati perché volevano saltare la fila

Un episodio di violenza scuote la tranquilla Fuorigrotta: una donna di 59 anni è stata brutalmente aggredita nel supermercato di via Leopardi, dopo aver avuto il coraggio di rimproverare alcuni adolescenti che tentavano di saltare la fila. La sua reazione, un gesto di civiltà, si è trasformata in una scena di aggressione che lascia sgomenti. La vicenda mette in luce le sfide della convivenza e il bisogno di rispetto reciproco.

Una donna di 59 anni è stata aggredita nel pomeriggio del 14 giugno all’interno di un supermercato in via Leopardi, a Fuorigrotta, dopo aver rimproverato un gruppo di adolescenti che cercava di saltare la fila alla cassa. I sei minorenni, residenti a Pianura, l’hanno spintonata e colpita con. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Donna pestata a sangue da alcuni ragazzini: li aveva rimproverati perché volevano saltare la fila

Violenza brutale a #Fuorigrotta nel weekend. Sei ragazzini, tutti minorenni, tra i 12 e i 16 anni, hanno pestato una donna di 59 anni all’interno di un supermercato solo perché li aveva invitati a rispettare la fila. La vittima è stata spintonata a terra e presa a calci. Vai su Facebook

