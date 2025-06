Donkey Kong Bananza è stato annunciato il Direct dedicato con data ed orario

Se sei un appassionato di giochi e non vedi l'ora di scoprire tutte le novità su Donkey Kong Bananza, segnati questa data: mercoledì 18 giugno alle ore 15:00. Nintendo Italia svelerà in diretta tutto ciò che riguarda il nuovo platform 3D su Nintendo Switch 2, promettendo un evento breve ma ricco di dettagli esclusivi. Non perderti questa anteprima imperdibile!

Nintendo ha annunciato ufficialmente un Direct speciale dedicato a Donkey Kong Bananza, l’attesissimo platform 3D in arrivo su Nintendo Switch 2. La presentazione, fissata per mercoledì 18 giugno alle ore 15:00 italiane, sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube ufficiale di Nintendo Italia e tramite l’app Nintendo Today. La Casa di Kyoto ha precisato che l’evento durerà circa 15 minuti, ma promette di essere denso di informazioni e anticipazioni: i fan del gorilla più famoso dei videogiochi potranno finalmente scoprire nuovi dettagli sul gameplay, i livelli e le meccaniche innovative del titolo. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Donkey Kong Bananza, è stato annunciato il Direct dedicato con data ed orario

In questa notizia si parla di: donkey - kong - bananza - annunciato

Converse x Naruto Shippuden: Le Nuove Chuck Taylor All Star Ufficiali in Arrivo il 22 Maggio! Preparati a correre come Naruto con stile! Converse ha appena annunciato una nuova, spettacolare collaborazione con uno degli anime più amati di sempre: Narut Vai su Facebook

Annunciato il Donkey Kong Bananza Direct con data e orario; Nintendo Direct: annunciato un evento streaming dedicato a Donkey Kong Bananza; Donkey Kong Bananza Direct annunciato a sorpresa.

Annunciato il Donkey Kong Bananza Direct con data e orario - Donkey Kong Bananza sarà protagonista di un Nintendo Direct dedicato, in programma per questa settimana. Scrive msn.com

Annunciato un Nintendo Direct di Donkey Kong Bananza per il 18 giugno - Annunciato al Nintendo Direct di aprile, Donkey Kong Bananza è una nuova avventura su piattaforme in 3D che ci vede spaccare, sfondare e scalare praticamente tutto quel che si trova sulla nostra via ... Segnala gamingtalker.it