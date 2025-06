Donkey kong bananza | anteprime e novità del nintendo direct di questa settimana

Scopri in anteprima assoluta le novità e le anticipazioni di Donkey Kong Bananza nel nuovo Nintendo Direct del 18 giugno 2025. Questa occasione unica offrirà ai fan un’immersione approfondita nel prossimo capitolo della saga, svelando dettagli esclusivi e aggiornamenti che promettono di entusiasmare gli appassionati. Non perdere l’opportunità di essere tra i primi a conoscere tutte le novità: il futuro di Donkey Kong sta per essere svelato!

annuncio ufficiale di un nuovo Nintendo Direct dedicato a Donkey Kong Bananza. In data odierna, Nintendo ha confermato l'organizzazione di un nuovo evento digitale, il cosiddetto Nintendo Direct, previsto per il 18 giugno 2025. L'evento avrà una durata di circa quindici minuti e sarà focalizzato esclusivamente sul prossimo titolo Donkey Kong Bananza. Questa presentazione rappresenta un'importante opportunità per conoscere in anteprima dettagli e novità relative al gioco. caratteristiche dell'evento e contenuti previsti. durata e focus della presentazione. Il Nintendo Direct del 18 giugno sarà caratterizzato da una sessione concentrata sui contenuti riguardanti Donkey Kong Bananza.

