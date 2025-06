Donald Trump ha il catetere o un tutore la teoria social che spopola negli Stati Uniti riguardo ai pantaloni e alla salute del tycoon

Tra supposizioni e speculazioni, il mistero delle "strane protuberanze" sui pantaloni di Donald Trump infiamma i social statunitensi. La teoria più chiacchierata? Che il presidente abbia un catetere, alimentando un dibattito acceso sulla sua salute e sulle sue condizioni mediche. Ma cosa c'è di vero dietro queste foto? La verità potrebbe essere molto diversa da quello che si pensa, e il caso sta facendo discutere anche...

Al centro del dibattito, alcune "strane protuberanze" nella parte inferiore dei pantaloni del presidente statunitense, che hanno alimentato dubbi, domande e ipotesi mediche "Donald Trump ha il catetere". Questa la teoria social che sta spopolando sui social. Nelle ultime ore, una serie di fot. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - "Donald Trump ha il catetere o un tutore", la teoria social che spopola negli Stati Uniti riguardo ai pantaloni e alla salute del tycoon

(Adnkronos) - Nel giorno del suo 79esimo compleanno, che si appresta a celebrare oggi, sabato 14 giugno, con una parata militare a Washington D.C., Donald Trump è al centro di nuove speculazioni sui social riguardanti il suo stato di salute.

