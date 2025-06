Donald Trump | ' Errore cacciare la Russia dal G7 avremmo evitato la guerra'

Donald Trump torna a far parlare di sé, affermando che l'espulsione della Russia dal G7 è stato un grave errore che avrebbe potuto evitare la guerra attuale. Con il suo tipico stile diretto, l'ex presidente sottolinea come, con una diversa strategia, si sarebbe potuto prevenire il conflitto. La sua analisi mette in discussione le decisioni dei leadership passati, aprendo un dibattito su diplomazia e scelte geopolitiche. Ma davvero sarebbe stato possibile evitare lo scontro?

E' stato un errore cacciare la Russia dal G7: lo ha detto Donald Trump ai reporter nel bilaterale con il premier canadese Mark Carney. " Obama e Trudeau non hanno voluto la Russia, io dissi che era un errore, non avremmo una guerra adesso, e non avremmo una guerra adesso se Trump fosse stato presidente quattro anni fa", ha detto. "Era G8, poi hanno messo fuori la Russia, anche se non ero in politica dissi chiaramente che era un grande errore", ha aggiunto.

Nell’esercizio del suo delirio quotidiano, Donald Trump ha dichiarato su Truth: “Grazie al mio intervento, ci sarà presto la pace tra Iran e Israele”. Ma mica si è fermato lì. Ha rivendicato pure di aver personalmente fermato la guerra tra India e Pakistan, tra Serbi Vai su Facebook

