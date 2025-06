Don Milani fu un santo sacerdote | Leone XIV celebra il prete di Barbiana e sceglie la continuità con Papa Francesco

Don Milani, il sacerdote di Barbiana, continua a ispirare figure di spicco come Papa Francesco e Papa Leone XIV, che ne riconoscono il coraggio e la passione per l’educazione e la giustizia. La sua eredità profonda, fatta di impegno sociale e spirituale, si collega alle sfide odierne della Chiesa e della società. Un esempio di come i valori del Vangelo possano essere incarnati nelle azioni concrete di uomini straordinari.

"Abbiamo avuto l'esempio di santi sacerdoti che hanno saputo coniugare la passione per la storia con l' annuncio del Vangelo, come don Primo Mazzolari e don Lorenzo Milani, profeti di pace e di giustizia". Così, in un incontro con il clero romano il 12 giugno, Leone XIV ha indicato anche don Milani tra gli esempi da seguire. Il nuovo pontefice si collega in questo modo alla visita a sorpresa che Papa Francesco fece a Barbiana il 20 giugno 2017, trasformando idealmente la pietra scartata della parabola evangelica, cioè il sacerdote esiliato nel 1954 nel piccolo borgo toscano, nella pietra d'angolo della Chiesa del futuro.

