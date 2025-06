Don Matteo 15 a settembre il set si sposta a Spoleto | al via le riprese della nuova stagione

Don Matteo 15 torna in scena con emozioni e sorprese! Dopo il primo ciak a Formello, l’attesa si sposta a Spoleto, dove dal settembre la città umbra diventerà ancora una volta protagonista delle avventure del nostro prete detective preferito. Con Raoul Bova alla guida e tanto entusiasmo nel cast, questa stagione promette di tenere incollati milioni di telespettatori. La magia di Spoleto sta per riaccendersi: rimanete sintonizzati per scoprire cosa ci riserveranno queste nuove riprese!

Primo ciak ufficiale per Don Matteo 15: la storica fiction di Rai Uno campione d’ascolti ha riacceso le telecamere. Il cast, guidato da Raoul Bova, si è ritrovato nei giorni scorsi a Formello, alle porte di Roma, dove la troupe ha avviato le riprese delle prime scene della nuova stagione. Ma è a settembre che l’attenzione si sposterà su Spoleto: la città umbra, infatti, tornerà ad ospitare il set della serie per circa un mese. Confermata così la solida partnership tra Don Matteo e il comune umbro, nata nel 2013 con la nona stagione e poi consolidata nel tempo. Un sodalizio che ha permesso al grande pubblico di scoprire scorci iconici del centro storico di Spoleto — come piazza Duomo e piazza Campello — così come perle della Valnerina tra cui Castelluccio e Vallo di Nera. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - “Don Matteo 15”, a settembre il set si sposta a Spoleto: al via le riprese della nuova stagione

In questa notizia si parla di: matteo - stagione - settembre - spoleto

Quando va in onda Cuori 3, la terza stagione su Rai 1: l’abbraccio tra Pilar Fogliati e Matteo Martari a fine riprese - La terza stagione di "Cuori" è in arrivo su Rai 1, e l’attesa cresce! Con un abbraccio emozionante tra Pilar Fogliati e Matteo Martari alla fine delle riprese, i fan possono aspettarsi nuove trame avvincenti dall’Ospedale Molinette di Torino.

Prendono ufficialmente il via oggi, dai teatri di posa di Formello, le riprese della quindicesima stagione di #DonMatteo. La produzione si sposterà poi a Spoleto a partire da settembre. Nel cast sono confermati, accanto al protagonista #RaoulBova, anche Euge Vai su Facebook

Ciak si gira Don Matteo 15, via alle riprese: spunta un indizio social su un possibile nuovo personaggio; Don Matteo 15, dove è girata e quando iniziano le riprese della Fiction di Rai Uno; Don Matteo torna a Spoleto, riprese in città da settembre.

Primo ciak ufficiale per Don Matteo 15 - La troupe della Lux Vide ed il cast capitanato da Raoul Bova hanno iniziato a girare le prime scene della nuova stagione a Formello. Secondo spoletonline.com

Don Matteo: da settembre Spoleto è di nuovo la capitale della fiction - La 15/a stagione, che andrà in onda su Rai1 nel 2026, vedrà nuovamente protagonista ... Come scrive lanazione.it