Don Luigi Ciotti ospite a Salice Salentino | incontro con la comunità in piazza

Don Luigi Ciotti, figura simbolo dell'impegno sociale e della lotta contro l'indifferenza, sarà ospite a Salice Salentino per un incontro in piazza Plebiscito. Un’occasione unica per rafforzare il senso di comunità, condividere valori di solidarietà e superare ogni forma di solitudine. L’evento, promosso dal parroco don Massimo Alemanno, invita tutti a partecipare attivamente e a contribuire a costruire un futuro più inclusivo e solidale.

SALICE SALENTINO - “Impegno e responsabilità per abbattere i muri dell'indifferenza e superare ogni forma di solitudine”. È questo il cuore dell'incontro organizzato per domani alle 19.30 a Salice Salentino, in piazza Plebiscito, dal parroco don Massimo Alemanno con la collaborazione. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Don Luigi Ciotti ospite a Salice Salentino: incontro con la comunità in piazza

In questa notizia si parla di: salice - salentino - incontro - piazza

Cinque nuovi dog dispenser nelle piazzette e vicino le scuole di Salice Salentino - cinque nuovi dog dispenser nelle piazzette e vicino le scuole di Salice Salentino. Un passo importante verso una comunità più pulita e accogliente per gli amici a quattro zampe, grazie all’iniziativa del Comune che promuove il rispetto dell’ambiente e la convivenza civile.

Dark web e truffe online: incontro con carabinieri a Salice Salentino Vai su Facebook

Don Luigi ospite a Salice Salentino: incontro con la comunità in piazza; Salice Salentino | Don Ciotti a Salice Incontra la Comunita' in Piazza; Don Luigi Ciotti, incontra i cittadini di Salice Salentino.

Don Luigi Ciotti ospite a Salice Salentino: incontro con la comunità in piazza - 30 con il fondatore e anima di “Libera contro le mafie”: al centro il tema dell’impegno e della responsabilità contro l’indifferenza ... Come scrive lecceprima.it

Don Luigi Ciotti, incontra i cittadini di Salice Salentino - L'iniziativa è organizzata per la giornata di domani alle 19. Si legge su leccenews24.it