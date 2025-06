Domenico Vitiello lascia il Poggibonsi per il Vivi Altotevere Sansepolcro

Domenico Vitiello, sorriso simbolo del Poggibonsi, cambia rotta e si unisce al Vivi Altotevere Sansepolcro, fresco vincitore dell'Eccellenza. Un arrivo che arricchisce il nuovo capitolo di una stagione di trasformazioni per i giallorossi, pronti a sfidare le nuove ambizioni con rinnovato entusiasmo. La sua partenza segna una svolta emozionante nel panorama calcistico locale, aprendo le porte a un futuro carico di sfide e successi.

Un’altra partenza illustre dall’organico dei Leoni. Cambia maglia Domenico Vitiello (foto), un giocatore simbolo del recente periodo agonistico del Poggibonsi. L’attaccante della classe 1996 vestirà nel 2025-2026 i colori bianconeri del Vivi Altotevere Sansepolcro, compagine fresca di riconquista dei dilettanti nazionali grazie alla vittoria finale del campionato di Eccellenza. In un’estate di variazioni profonde a più livelli, i giallorossi non potranno dunque contare sull’apporto di uno dei protagonisti, sia del riscatto del gruppo nel girone di ritorno del 2023-2024, sia per quanto riguarda le realizzazioni, spesso pesanti, in doppia cifra, dello scorso torneo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Domenico Vitiello lascia il Poggibonsi per il Vivi Altotevere Sansepolcro

In questa notizia si parla di: domenico - vitiello - poggibonsi - vivi

Domenico Vitiello lascia il Poggibonsi per il Vivi Altotevere Sansepolcro; Serie D mercato. Nuovo attaccante per il Vivi Altotevere Sansepolcro; SANSEPOLCRO - Colpo grosso in attacco di Monni: è bomber di peso.

Domenico Vitiello lascia il Poggibonsi per il Vivi Altotevere Sansepolcro - Domenico Vitiello, attaccante simbolo del Poggibonsi, si trasferisce al Vivi Altotevere Sansepolcro per la stagione 2025- Si legge su sport.quotidiano.net