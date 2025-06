Domenica tragica | due bambini muoiono annegati in Toscana ed Emilia-Romagna Un altro 11enne è gravissimo

Una domenica di dolore e strazio scuote l’Italia: due bambini annegano in Toscana e Emilia Romagna, un terzo è in gravissime condizioni, mentre un’altra tragedia si verifica al lago di Bilancino. La sicurezza dei nostri piccoli è una priorità assoluta. Continua a leggerci per restare aggiornato su queste drammatiche vicende e scoprire come prevenire tali tragici incidenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un terzo bambino in gravi condizioni dopo un tuffo in mare nel Ferrarese. Tragedia al lago di Bilancino: muore un bambino di 10 anni. BARBERINO DI MUGELLO (Firenze). Un drammatico incidente si è consumato nel pomeriggio di ieri, domenica 15 giugno sulle sponde del lago di Bilancino, dove un bambino di 10 anni ha perso la vita mentre faceva il bagno. Il piccolo, nato in Italia da genitori di origine marocchina, si trovava in gita con la famiglia, residente a Sesto Fiorentino. Stava nuotando nei pressi della spiaggia di Cavallina, un punto molto frequentato dai bagnanti della zona, quando è improvvisamente scomparso alla vista dei presenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Domenica tragica: due bambini muoiono annegati in Toscana ed Emilia-Romagna. Un altro 11enne è gravissimo

In questa notizia si parla di: domenica - tragica - bambini - muoiono

Domenica tragica, muore folgorato in modo folle: la scossa potentissima - Domenica tragica: una folgorazione improvvisa e potentissima ha stroncato la vita di una persona durante una giornata all'aperto, trasformando un momento di relax in una tragedia.

Migliaia di persone innocenti muoiono sotto le bombe di Netanyahu, migliaia di bambini stanno perdendo tutto. Le case, le scuole, gli ospedali, i genitori, la vita. Stanno perdendo l’identità, quella che il criminale di guerra vuole cancellare con la complicità deg Vai su Facebook

Tre bambini muoiono in in naufragio nel Mediterrano: l'OIM rinnova l’appello per rafforzare i soccorsi in mare; Migranti, la tragedia di Esther e del suo bambino morto di sete: «Temevo mi costringessero a buttarlo in mare; Incidente sulla Pedemontana, la maestra morta e i bambini terrorizzati: Cazzago Brabbia sotto choc.

I bambini di serie B che muoiono in Ucraina - Può sembrare il tragico bollettino di guerra dalla striscia di Gaza, che ogni giorno nei minimi ... Riporta ilgiornale.it