DOMENICA IN DIVENTA UN GRANDE VARIETÀ ALL’INSEGNA DEL TUTTI PER UNO UNO PER TUTTI

Domenica In raggiunge un traguardo storico: 50 edizioni di grande successo e coinvolgimento. Un simbolo di intrattenimento che, con l’aiuto di Mara Venier e una squadra affiatata, si rinnova per offrire uno spettacolo ancora più emozionante. La Rai ha deciso di investire, puntando su un’unica grande produzione che ribadisce il suo ruolo di appuntamento imperdibile domenica dopo domenica. È l’inizio di una nuova era, ricca di sorprese e solidarietà televisiva.

Domenica In taglia lo straordinario traguardo delle 50 edizioni. La Rai ha deciso finalmente di dare budget a Mara Venier che da sola non può fare sempre e solo tutto. E così da settembre vedremo innanzitutto una squadra che giocherà insieme, tutti per uno e uno per tutti, e assolutamente non si tratterà di blocchi separati ma sarà un unico grande show sotto il titolo storico e iconico di Domenica In. Rimane invariata infatti la durata dalle 14.00 alle 17.10 circa, per poi dare la linea a Da Noi a Ruota Libera con Francesca Fialdini. Come sottolinea Hit, Mara, Gabriele e Nek saranno complici in tutti i vari momenti di Domenica In. 🔗 Leggi su Bubinoblog