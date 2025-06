DOMENICA IN DIVENTA UN GRANDE VARIETÀ ALL’INSEGNA DEL TUTTI PER UNO UNO PER TUTTI

Domenica In raggiunge un traguardo storico: 50 edizioni di pura energia e solidarietà. Un vero e proprio grande show, ora più che mai, simbolo di collaborazione e talento condiviso. Dopo anni di successi guidati da Mara Venier, la trasmissione si rinnova per offrire un’esperienza ancora più coinvolgente, con una squadra compatta pronta a stupire il pubblico. Perché, alla fine, Domenica In è la dimostrazione che insieme si può fare di più.

Domenica In taglia lo straordinario traguardo delle 50 edizioni. La Rai ha deciso finalmente di dare budget a Mara Venier che da sola non può fare sempre e solo tutto. E così da settembre vedremo innanzitutto una squadra che giocherà insieme, tutti per uno e uno per tutti, e assolutamente non si tratterà di blocchi separati ma sarà un unico grande show sotto il titolo storico e iconico di Domenica In. Rimane invariata infatti la durata dalle 14.00 alle 17.10 circa, per poi dare la linea a Da Noi a Ruota Libera con Francesca Fialdini. Come sottolinea Hit, Mara, Gabriele e Nek saranno complici in tutti i vari momenti di Domenica In. 🔗 Leggi su Bubinoblog