Dolcenera il compagno Gigi in ospedale | cos’è successo

Dopo l'entusiasmante avventura a Pechino Express, Dolcenera e il suo compagno Gigi si trovano ora a fronteggiare una sfida ben diversa: un ricovero in ospedale per Gigi. La cantante Emanuela Trane ha condiviso sui social aggiornamenti e momenti di preoccupazione, dimostrando ancora una volta la forza del loro legame. Ma cosa è successo esattamente? Scopriamo insieme i dettagli di questa difficile prova.

Dopo aver partecipato all'ultima edizione di Pechino Express, Dolcenera e il suo compagno Gigi Campanile si ritrovano ora ad affrontare una sfida molto diversa, ben lontana dalle corse e dalle prove dell'adventure game condotto da Costantino della Gherardesca. In queste ore, infatti, la cantante (il cui vero nome è Emanuela Trane ) ha pubblicato una serie di scatti su Instagram che la ritraggono accanto al suo storico partner, ricoverato in ospedale.

