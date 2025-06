Dolcenera e la Melos Orchestra in concerto ad Accadia

Venerdì 22 agosto, Accadia si trasformerà in un palcoscenico di emozioni con il concerto di Dolcenera e la Melos Orchestra, un evento imperdibile per celebrare il 98° anniversario dell’Incoronazione della Madonna del Carmine. Con la sua voce coinvolgente e i suoni orchestrali, la cantante svelerà un repertorio unico, capace di conquistare il pubblico. Dolcenera, pronta a regalare una serata indimenticabile, vi aspetta sotto le stelle…

Venerdì 22 agosto, in occasione del 98esimo anniversario dell’Incoronazione della Madonna del Carmine, ad Accadia fa tappa il tour estivo di Dolcenera. Ad accompagnarla sul palco in piazza a partire dalle 22 ci sarà la Melos Orchestra diretta dal maestro Francesco Finizio. Dolcenera. Il suo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Dolcenera e la Melos Orchestra in concerto ad Accadia

