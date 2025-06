Doggodaily regala una foto polaroid del proprio cane | quando e dove incontrare il fotografo star dei social

passanti torinesi a lasciarsi catturare dal suo obiettivo. Con un gesto semplice ma autentico, Navid ha trasformato un gesto di cortesia in un'occasione unica: ricevere una foto polaroid del proprio cane. Un esempio di come un sorriso e una domanda gentile possano aprire porte e creare connessioni genuine nella vita quotidiana. Scopri come questa iniziativa sta conquistando il cuore della città e come partecipare anche tu.

Con una semplice domanda ha conquistato tantissimi torinesi. "Scusi, posso fare una foto al suo cane?" Navid Tarazi, 26 anni, originario della città iraniana di Neyshaboor e oggi residente a Torino dove studia ingegneria ambientale al Politecnico, grazie a gentilezza ed empatia, ha convinto i. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Doggodaily regala una foto polaroid del proprio cane: quando e dove incontrare il fotografo star dei social

In questa notizia si parla di: cane - doggodaily - regala - polaroid

Doggodaily regala una foto polaroid del proprio cane: quando e dove incontrare il fotografo star dei social.

Doggodaily regala una foto polaroid del proprio cane: quando e dove incontrare il fotografo star dei social - Lì ha condiviso le foto dei cani e i video degli incontri con i loro padroni, diventando sempre più ... Segnala torinotoday.it

Doggodaiily fotografa i cani al Torino Outlet Village con la Polaroid: appuntamento al 22 giugno - Il 22 giugno Doggodaiily fotografa i cani al Torino Outlet Village: ritratti Polaroid gratuiti, emozioni e video- quotidianopiemontese.it scrive