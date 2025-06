Dodo Juve l’esterno della Fiorentina è il preferito di Tudor! Prima di affondare il colpo bisognerà… La situazione

Dodo, l’esterno della Fiorentina, si sta affacciando come il favorito di Tudor per rinforzare la fascia destra della Juventus. Con l’attenzione rivolta al calciomercato, i bianconeri si preparano a fare la mossa decisiva, ma prima devono valutare attentamente la situazione. La corsa al talento brasiliano promette di infiammare le prossime settimane di trattative, e tutto potrebbe cambiare nel prossimo futuro. La Juventus è pronta a svelare il suo piano?

