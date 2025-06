Docenti nuovo termine di 5 giorni per accettare la nomina in ruolo | cosa cambia Pillole di Question Time

Nel recente question time su OrizzonteScuola TV, si è affrontato un tema cruciale per i docenti: il nuovo termine di 5 giorni per accettare la nomina in ruolo, introdotto dal Decreto Scuola (DL 45/2025). Questa novità potrebbe cambiare le tempistiche e le modalità di immissione in ruolo, creando nuove opportunità e sfide. Ma cosa significa realmente per i docenti? Ecco le pillole di approfondimento che chiariscono ogni dettaglio.

Nel question time del 13 giugno su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, è stata discussa una questione importante relativa alle procedure di immissione in ruolo del personale scolastico. Un focus particolare è stato posto sul nuovo termine per accettare la proposta di nomina, introdotto dal Decreto Scuola (DL 452025).

