Dl Sicurezza la critica degli avvocati | Rischia di colpire più il disagio sociale che proteggere la collettività

Il DL Sicurezza, al centro di accese critiche da parte degli avvocati italiani, solleva preoccupazioni profonde sul suo impatto sociale e sui principi di giustizia. L’Organismo Congressuale Forense denuncia un uso eccessivo del diritto penale come strumento simbolico e punitivo, rischiando di aumentare il disagio sociale piuttosto che garantirne la protezione. Ma quali sono le implicazioni reali di questa normativa? Scopriamolo insieme.

Roma, 16 giugno 2025 – Avvocato Mario Scialla, l’Ocf (Organismo Congressuale Forense) ha criticato il Dl Sicurezza parlando di un uso punitivo e simbolico del diritto penale. Cosa intendete? “Il decreto non affronta concretamente le cause dell’insicurezza ma costruisce consenso attraverso l’allarme sociale. Si rischia così di utilizzare il diritto penale come strumento di comunicazione politica. Inasprire le pene e introdurre nuove fattispecie di reato – ben 14, molte delle quali sovrapposte a norme giĂ esistenti – non migliora la sicurezza, ma danneggia i principi fondamentali del nostro ordinamento”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net