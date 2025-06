Disposto processo d' appello bis per l' ex sindacalista accusato di violenza su una hostess la Cassazione | Se c' è violenza non conta il tempo di reazione

Un ex sindacalista, accusato di violenza su una hostess, si prepara a un nuovo capitolo processuale con l’appello bis, mentre la Cassazione evidenzia che il tempo di reazione non influisce sulla qualificazione del reato di violenza. La vicenda solleva ancora molte questioni sulla responsabilità e sui tempi di reazione in casi di aggressione, spingendo la giustizia a riesaminare ogni dettaglio. La decisione finale potrebbe segnare un importante precedente nel diritto penale italiano.

L'uomo era stato assolto nei primi due gradi di giudizio perché la vittima aveva reagito troppo tardi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Disposto processo d'appello bis per l'ex sindacalista accusato di violenza su una hostess, la Cassazione: "Se c'è violenza non conta il tempo di reazione"

