Dispersione scolastica | dal 25,1% nel 2000 è scesa al 9,8% nel 2024 Quasi raggiunto l’obiettivo europeo

Negli ultimi due decenni, la lotta alla dispersione scolastica ha prodotto risultati straordinari, passando dal 25,1% nel 2000 al 9,8% nel 2024, avvicinando l’Italia all’obiettivo europeo. L’uso dei dati INVALSI si è rivelato fondamentale nel monitorare e migliorare questa sfida, evidenziando come l’analisi approfondita possa guidare strategie efficaci. Durante il recente seminario del Ministero, il Presidente Ricci ha sottolineato che i dati sono il cuore di un percorso di crescita e innovazione per il sistema educativo.

Un ambito in cui l’uso dei dati INVALSI ha permesso di osservare dei cambiamenti è quello della dispersione scolastica, tanto nella forma esplicita quanto in quella implicita. Durante un recente seminario del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dedicato al miglioramento dell’offerta formativa in relazione alle trasformazioni demografiche e tecnologiche, il Presidente dell’INVALSI Roberto Ricci ha messo in luce la funzione strategica dei dati nella comprensione e nel contrasto del fenomeno. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it