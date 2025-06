Discute con dei ragazzini in un negozio | signora viene pestata e finisce in ospedale Identificati i 6 adolescenti

Una tranquilla giornata a Napoli si è trasformata in un dramma quando sei adolescenti hanno aggredito una donna di 59 anni, lasciandola con un trauma cranico e necessitando di ricovero. Dopo intense indagini, i carabinieri della compagnia Napoli Bagnoli hanno identificato i responsabili, portando alla luce un inquietante episodio di violenza giovanile. Una vicenda che solleva ancora una volta il tema della sicurezza e del comportamento dei giovani nel nostro tessuto sociale.

Sono stati identificati i componenti del branco che sabato pomeriggio a Napoli hanno aggredito una donna di 59 anni, mandandola in ospedale con un trauma cranico. I carabinieri della compagnia Napoli Bagnoli dopo incessanti indagini hanno individuato i responsabili. Si tratta di 6 ragazzini

