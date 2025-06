Disastro in Formula 1 dominio nel Mondiale Endurance | la Ferrari va a due velocità

Il mondo dell'automobilismo si trova di fronte a un crocevia: da una parte, il disastro in Formula 1 che prosegue senza sosta, dall’altra il dominio nel mondiale endurance che vede la Ferrari brillare. La Rossa, con Hamilton e Leclerc in prima linea, si prepara a riscrivere le regole del successo. Il programma Hypercar si conferma una vittoria immediata: sarà questa la chiave per rilanciare il mito Ferrari?

In F1 il digiuno iridato dura da quasi due decadi. E in questa stagione la Rossa non ha ancora vinto con Hamilton e Leclerc che si lamentano. Il programma Hypercar è stato un successo immediato fin dal 2023.

