Disastro aereo in India un nuovo video rivelerebbe la verità dietro la tragedia

Un nuovo video ad alta definizione rivela sorprendenti dettagli sul disastro aereo in India, offrendo una prospettiva mai vista prima. In soli 18 secondi, le immagini catturano con chiarezza l’attivazione della Ram Air Turbine (RAT), un segnale di emergenza che potrebbe riscrivere la narrativa dell’incidente. Questa scoperta apre uno squarcio sulla verità nascosta dietro la tragedia, sollevando domande cruciali sulla sicurezza e le cause reali dell’accaduto.

Un nuovo video ad alta definizione getta luce su un momento critico avvenuto a bordo del volo AI171, decollato da Ahmedabad con destinazione Londra. Solo 18 secondi di immagini, ma abbastanza nitide da mostrare un dettaglio che potrebbe cambiare le carte in tavola: l'attivazione della Ram Air Turbine (RAT). Un dispositivo che nessun pilota vorrebbe mai vedere in azione.

