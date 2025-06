Dirottati i fondi destinati ai Confidi Ghiglione | Duro colpo al credito delle piccole e medie imprese

Un duro colpo alle piccole e medie imprese siciliane: i fondi destinati ai Confidi sono stati dirottati, minando le speranze di crescita e sviluppo. La decisione della Giunta Schifani di maggio ha spostato 20 milioni di euro, risorse fondamentali per garantire credito e opportunità alle imprese locali. Piero Giglione, segretario regionale di Cna Sicilia, non nasconde la sua preoccupazione: è necessario un intervento immediato per salvaguardare il tessuto economico dell’isola e favorire il rilancio del settore.

Il segretario regionale di Cna Sicilia, Piero Giglione, interviene con fermezza sulla delibera della Giunta Schifani di fine maggio che ha dirottato 20 milioni di euro originariamente destinati ai Consorzi di garanzia fidi (Confidi), azzerando così una risorsa cruciale per l’accesso al credito. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Dirottati i fondi destinati ai Confidi, Ghiglione: "Duro colpo al credito delle piccole e medie imprese"

