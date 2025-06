Diritti tv in Francia si riduce il divario dei ricavi tra piccoli e grandi club L’Equipe

In Francia, una svolta nel calcio: i diritti TV si riformano per favorire i club meno capitalizzati, riducendo il divario tra grandi e piccoli team della Ligue 1. La decisione, voluta dai senatori Lafon e Savin, mira a creare un equilibrio più giusto nella distribuzione dei ricavi televisivi. Questa rivoluzione potrebbe cambiare il volto del calcio francese e, chissà , influenzare anche altri campionati europei. La legge...

In Francia sono state stabilite distribuzioni più favorevoli dei ricavi tv per i club più piccoli della Ligue 1; e ciò ha provocato diversi malumori delle squadre maggiori. Si riduce il divario dei ricavi dei diritti tv tra piccoli e grandi club in Francia. L’Equipe spiega sui diritti tv: I senatori Laurent Lafon e Michel Savin hanno voluto una distribuzione futura più equa dei ricavi televisivi tra i club della Ligue 1. Il rapporto, se la legge fosse votata anche nell’Assemblea Nazionale, sarebbe ora di 1 a 3 tra chi riceve di più (attualmente il Psg) e chi riceve di meno, mentre oggi è di 1 a 5. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Diritti tv in Francia, si riduce il divario dei ricavi tra piccoli e grandi club (L’Equipe)

Il calcio femminile in Francia subirà uno stop come danno collaterale per la crisi dei diritti televisivi - Il calcio femminile in Francia è a rischio: la crisi dei diritti televisivi colpisce anche le sezioni femminili, con un impatto potenzialmente devastante.

