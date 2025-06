Diocesi nuove nomine del vescovo | l' elenco dei ' don' e delle parrocchie

L'Arcidiocesi di Ferrara e Comacchio annuncia con entusiasmo le nuove nomine del vescovo per l'anno pastorale 2025-2026, con cambi di parrocchie e nuovi incarichi che aprono un nuovo capitolo di speranza e rinnovamento nella nostra città. La disponibilità mostrata dai don e dalle comunità testimonia un forte spirito di obbedienza e desiderio di crescita spirituale. È un momento di ascolto e rinnovamento, che ci invita ad accogliere con fiducia le novità in arrivo.

