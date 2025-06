Dimmi La Verità | Fabio Raimondo Fdi | Come scongiurare il blocco della circolazione nelle Regioni del Nord

Sei stanco dei blocchi alla circolazione e vuoi scoprire come evitare che le limitazioni alle auto Euro 5 arrestino il cuore dell’Italia del Nord? Fabio Raimondo, capogruppo di Fdi in Commissione Trasporti, ci svela le strategie per mantenere le strade aperte e tutelare i cittadini. Ecco #DimmiLaVerità del 16 giugno 2025: un approfondimento che potrebbe cambiare il modo di vivere la mobilità nelle nostre regioni. Continua a leggere.

Ecco #DimmiLaVerità del 16 giugno 2025. Il capogruppo di Fdi in Commissione Trasporti alla Camera, Fabio Raimondo, ci spiega come scongiurare il blocco della circolazione delle auto Euro 5 nelle Regioni del bacino padano. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Dimmi La Verità | Fabio Raimondo (Fdi): «Come scongiurare il blocco della circolazione nelle Regioni del Nord»

Dimmi La Verità | Fabio Raimondo (Fdi): «Come scongiurare il blocco della circolazione nelle Regioni del Nord»

