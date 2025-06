Dimarco Inter con Chivu non è più imprescindibile | cosa filtra dopo i primi allenamenti c’è una richiesta precisa

Dopo soli sedici giorni dalla finale di Monaco, l’Inter si prepara a un nuovo capitolo sotto il sole della California. Con l’arrivo di Chivu e le prime impressioni dai test pre-stagionali, il futuro di Dimarco si fa sempre più incerto. Le dinamiche di mercato e le strategie tecniche stanno plasmando un’estate cruciale: cosa filtra realmente dai primi allenamenti? Scopriamo insieme gli ultimi aggiornamenti e le possibili mosse dei nerazzurri.

Dimarco Inter, le ultime sul futuro dell'esterno nerazzurro in vista del calciomercato estivo e dopo l'arrivo di Chivu. I dettagli. Sono passati appena sedici giorni dalla finale di Monaco, eppure sembra trascorsa un'intera era sportiva per l' Inter. Come sottolinea un'approfondita analisi de La Gazzetta dello Sport, sotto il sole della California si apre un nuovo capitolo per i nerazzurri, radicalmente diverso da quello appena concluso. L'era Cristian Chivu è ufficialmente cominciata e, sebbene il tecnico romeno si ispiri alla linea tracciata nei quattro anni di Simone Inzaghi, è inevitabile aspettarsi una svolta significativa già al Mondiale per Club.