Dimarco al bivio con Chivu il retroscena | Soffre il fatto che… Rischia la panchina

Dimarco si trova a un bivio cruciale con Cristian Chivu alla guida dell’Inter, in un momento in cui il tecnico chiede una svolta decisiva. Il difensore soffre per la pressione di dover dimostrare il suo valore e conquistarsi un posto stabile, altrimenti rischia di finire in panchina. L’era di Chivu promuove meritocrazia e crescita, ma solo chi si impegna può continuare a brillare tra i nerazzurri.

Dimarco al bivio con Chivu, il retroscena: «Soffre il fatto che.». Rischia la panchina se non fa un salto in avanti da quel punto di vista. L'era di Cristian Chivu all' Inter è iniziata nel segno di una rinnovata meritocrazia. Nessuna rivoluzione, ma un'evoluzione graduale in cui nessuno può sentirsi intoccabile. Il nuovo allenatore, noto per il suo "pollice verde" con i talenti, ha messo in chiaro che il passato conta fino a un certo punto e che tutti i giocatori sono chiamati a dimostrare il loro valore per guadagnarsi un posto. In questo contesto, uno dei primi "osservati speciali" è proprio Federico Dimarco.