diletta leotta vola a miami per lavoro il mini dress bianco dal fascino bon ton

dove mostra il suo elegante mini dress bianco, simbolo di stile e raffinatezza. Sempre impeccabile, Diletta Leotta continua a conquistare i suoi follower con il suo charme irresistibile, dimostrando che anche in viaggio può essere la protagonista assoluta. Dalla vivace Miami, ci ricorda che il talento e l’eleganza non conoscono confini.

Il campionato di calcio 2025 si è concluso con la vittoria dello scudetto da parte del Napoli ma gli impegni lavorativi per Diletta Leotta non sono ancora terminati. La conduttrice televisiva, infatti, si è trasferita di recente a Miami, dove sta seguendo per la piattaforma di streaming DAZN il FIFA Club World Cup 2025, competizione mondiale per club. Dalla Florida, la presentatrice ha condiviso degli scatti sul suo canale Instagram ufficiale, in cui è raffigurata a bordo campo e mentre è impegnata a intervistare i protagonisti della prestigiosa competizione. Per l'occasione speciale, Diletta Leotta ha scelto un look dal fascino bon ton, caratterizzato da un mini dress bianco.