Diletta Leotta sarà al fianco di Raoul Bova nella nuova stagione di Don Matteo | le indiscrezioni

Diletta Leotta sta conquistando ancora una volta i nostri cuori, questa volta nel mondo della fiction! Dopo il successo tra sport, radio e TV, la giornalista si prepara a sorprendere con il suo debutto in Don Matteo 15, al fianco di Raoul Bova. La sua presenza promette scintille nella caserma di Spoleto, aggiungendo un tocco di freschezza e dinamismo. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa entusiasmante new entry!

La giornalista sportiva, volto di punta di DAZN, sarà nel cast di Don Matteo 15 e porterà scompiglio nella caserma di Spoleto: cosa sappiamo della sua partecipazione. Diletta Leotta non si ferma più. Dopo lo sport, la radio, il podcast e i reality della TV generalista, eccola pronta per una nuova avventura: recitare nella quindicesima stagione di Don Matteo, la fiction campione d'ascolti di Rai 1 con Raoul Bova nei panni del prete più amato del piccolo schermo. A lanciare lo scoop è Vanity Fair, confermato da Santo Pirrotta. La Leotta, secondo i beninformati, apparirà almeno in un episodio, ma il suo ruolo è ancora top secret. 🔗 Leggi su Movieplayer.it